Tchad : la gendarmerie arrête "deux présumés Boko Haram"

N'Djamena - La Gendarmerie soupçonne deux individus d'appartenir à "Boko Haram". Arrêtés à Moussoro, ils ont été présentés mardi à la presse par le porte-parole de la Gendarmerie nationale, le colonel Abakar Abdramane Haggar.



"Les deux présumés Boko Haram ne répondent à aucune question. Ils se font tantôt saouls, tantôt victimes de dépression mentale. Ils ne répondent à aucune question", explique-t-il.



"Ça par habitude on connait que c'est le comportement des gens de Boko Haram, ils ne parlent jamais, ils ne font aucune déclaration", ajoute le porte-parole de la Gendarmerie nationale.



Le colonel Abakar Abdramane Haggar estime toutefois que la gendarmerie "ne détermine pas tout à fait les faits" et que les deux personnes "sont mises à la disposition de la justice".



"Elle seule peut faire la lumière sur leur situation", dit-il.



Le substitut du procureur de la République, Wambel Assoucia Ngueli, a fait part du "triomphe" de voir des malfaiteurs "échouer" dans les tenailles de la Loi. "Les yeux de la Loi ont agi vigoureusement et le résultat est là. Beaucoup de personnes croient qu'elles peuvent échapper à la Loi mais elles se sont trompés. Les exploits de la Gendarmerie ont montré qu'ils ont passé leur temps à courir sur un toit et que cette course vient de prendre fin", a-t-il dit.



Wambel Assoucia Ngueli a instruit les unités chargées des procédures judiciaires de procéder à leur audition et de les déférer.