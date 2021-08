Tchad : la gendarmerie boucle la formation de 170 auxiliaires de justice

La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs responsables des forces de défense et de sécurité, ainsi que du chef d'état-major particulier du ministre délégué à la présidence du Conseil, chargé de la défense nationale.



"La gendarmerie nationale priorise la formation comme son socle et se met en droite ligne de la politique du gouvernement qui consiste à assurer la sécurité des personnes et leurs biens", a déclaré le général Djontan Marcel Hoïnati, directeur général de la gendarmerie nationale.



Formés durant six mois dans différentes matières qui leur permettent de connaitre le rôle d'auxiliaire de justice, les officiers de police judiciaire sont amenés à jouer valablement leur rôle dans la chaîne judiciaire. Le général Djontan Marcel Hoïnati les invite à faire preuve de professionnalisme dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions d'auxiliaires de justice.