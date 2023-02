Tchad : la gendarmerie durcit le ton contre les amendes illégales

Au cours de cette réunion, il a adressé un message clair aux administrés : en cas d'amende, ils doivent exiger l'AF. Il a souligné qu'il n'y a pas d'amende sans AF et a même mis en garde les agents contre le phénomène de l'amende forte.



Le Général Issakha Ismat Acheikh a expliqué que le président de la République est soucieux de sa population et qu'il a demandé que ce phénomène soit arrêté. Il a ajouté que pour y parvenir, il est impératif de passer par ce chemin, c'est-à-dire de demander l'AF en cas d'amende. Le directeur général de la gendarmerie nationale a également précisé qu'il continuerait à radier les gendarmes qui ne respectent pas cette directive.



Lors de cette réunion, le Général Issakha Ismat Acheikh a donné un exemple concret en annonçant qu'il avait radié un gendarme en raison d'une amende forte. Il a ajouté que s'il y avait encore des amendes sans AF, il souhaitait être informé et qu'il continuerait à prendre des mesures disciplinaires sévères pour y mettre fin.