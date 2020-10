Tchad : la gendarmerie installe son nouveau commandant de zone n°17

Le nouveau Com-Légion n° 17 du Mayo Kebbi Ouest a du pain sur la planche, reconnaît le directeur général de la gendarmerie nationale. Car la zone fait face au phénomène d'enlèvement de personnes contre rançons et autres actes d'insécurité qui ôtent le sommeil des citoyens, notamment des cas d'assassinats et des vols de bétails dans la province du Mayo Kebbi Ouest.



Face à cette situation, le général Djontan Marcel Hoinati a donné des orientations fermes à la gendarmerie locale de développer des stratégies de communication et de coopération avec les acteurs de la lutte contre la criminalité et les bandits de grand chemins.



Pour lui, la gendarmerie nationale doit travailler étroitement avec la police nationale, les autorités administratives et coutumières.