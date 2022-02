Tchad : la gendarmerie saisit 56 armes de différents calibres

La gendarmerie nationale a présenté ce 4 février 2022, à Klessoum, des présumés malfrats et des armes saisies sur l'ensemble du territoire national.



Au total, 56 armes ont été saisies. La compagnie Ouest de la légion de N'Djamena a saisi six colis de drogue. Quant à la compagnie Est, elle a mis la main sur six présumés malfaiteurs et deux motos sans pièces d'immatriculation.



À Bongor, la légion a saisi 31 armes de différentes armes dont deux AKM, des pistolets avec chargeurs et des armes de fabrication locale, ainsi que 89 boites de Tramadol. Par ailleurs, sept sacs de produits prohibés ont été saisis. Ils contenaient du riz et dissimulaient des boissons frelatées.



À Koumra, la légion a saisi 16 armes dont trois AKM et des pistolets, tandis qu'à Laï, neuf armes ont été saisies dont six de fabrication locale, une arme de calibre 12 et trois pistolets.



Parmi les personnes interpellées figurent des présumés voleurs de moto et de sacs à main, des agresseurs et un faussaire qui se faisait passer pour le conseiller spécial du président de la République.