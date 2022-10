Tchad : la gestion du château d’eau d’Ati en difficulté face au non-paiement des factures

À la suite du non-respect du paiement des factures d'eau, le comité de gestion du château d'eau et la commune d'Ati ont organisé une assemblée générale le 20 octobre à Ati.



La rencontre a eu lieu en présence du sous-préfet, du maire, du président du comité de gestion, des chefs de services déconcentrés de l’État, et des associations et groupements.



Pour le président du comité de gestion du château d'eau de la ville d'Ati, Mahamat Abakar Mandilé, depuis plusieurs mois, certaines populations et autorités de la ville ne payent pas leurs factures, ce qui a entraîné l'arrêt de fonctionnement du château d’eau.



Cette assemblée générale a pour objectif de trouver une solution le plus vite possible, et de mettre en place un comité de recensement de tous les abonnés. Pour le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, il y a plus 20 000 abonnés à Ati, et la ville commence à s’agrandir.



A cet effet, il demande à la population de payer ses factures d'eau, afin d'éviter le pire.