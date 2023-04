Tchad : la gouverneure de la Tandjilé fait un don aux détenus de Laï

La gouverneure de la province de la Tandjilé, Eldjima Abderrahmane, a effectué ce matin un don de vivres et de non-vivres aux détenus de la maison d’arrêt de Laï, et a également remis des vélos offerts par le PNUD aux relais communautaires de la Tandjilé.



À l’occasion du mois saint de Ramadan, Mme le gouverneur a voulu faire preuve de solidarité envers les couches vulnérables en leur offrant des sacs de riz décortiqué de 50 kg, des bidons d’huile de 20 litres et des seaux. Pour la gouverneure Eldjima Abderrahmane, ce geste, aussi modeste soit-il, rappelle l'importance du partage et de la solidarité pendant le mois de Ramadan.



Selon elle, pendant ce mois béni, il n'est pas question de jugement, il n'est pas question de remettre en cause une personne, mais il faut se donner les moyens de partager ce que l'on a, afin de mettre la joie dans les cœurs de nos frères.



Après la maison d’arrêt, le cortège officiel s’est rendu à la délégation provinciale de la Santé publique et de la Prévention de la Tandjilé, pour la remise officielle des vélos tout-terrain aux agents de santé communautaire.



Le délégué provincial de la santé, Dr Adjibera Jean Baptiste, a souligné que ces vélos sont remis aux relais communautaires dans le cadre de la sensibilisation sur le VIH/SIDA, le paludisme, etc.



Enfin, la gouverneure de la province de la Tandjilé a remis officiellement des vélos, tout en exhortant les bénéficiaires à les utiliser pour les activités sanitaires des centres de santé. Ces vélos constituent un appui du PNUD à la direction de la santé communautaire du ministère de la Santé publique et de la Prévention dans 10 provinces.