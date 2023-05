Tchad : la gouverneure de la Tandjilé suspend le sous-préfet de Delbian

La population de Delbian et le sous-préfet ne parlent pas le même langage en raison d'amendes arbitraires, d'injures, de coups de fouet et de suspensions sans aucune cause de certains chefs de village. La première magistrate de la province de Tandjilé, Eldjima Abderrahmane, a décidé de descendre sur le terrain pour écouter les deux parties et trouver une solution à ce problème. Une fois sur place, la gouverneure a échangé avec les chefs de village, les organisations de jeunes et de femmes, qui ont exposé leurs difficultés quotidiennes. Avant la réunion avec les chefs de village, Eldjima Abderrahmane a également discuté avec le sous-préfet pour connaître sa version des faits. Après avoir écouté les deux protagonistes, une décision a été prise.



La gouverneure Eldjima Abderrahmane a suspendu le sous-préfet de Delbian Penaleng Bankoussing de ses fonctions en raison d'un manquement professionnel grave. Elle entend traduire dans les faits les résolutions et recommandations du DNIS et de la conférence des gouverneurs pour que l'administration soit au service de la population et non au service des individus. Elle appelle tous les chefs d'unités administratives à respecter les lois de la République.