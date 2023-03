Tchad : la gouverneure de la Tandjilé visite les établissements éducatifs et judiciaires de Laï

La gouverneure de la province de la Tandjilé, Eldjima Abderrahmane, a terminé ce 15 mars, sa visite de prise de contact avec les structures éducatives et judiciaires de la commune de Laï.



Consciente de l'importance de l'école dans notre société contemporaine, la première autorité de la province de Tandjilé, Eldjima Abderrahmane, s'est rendue ce matin à Laï pour prendre connaissance des difficultés rencontrées par le personnel des lycées littéraires et scientifiques de la ville.



Les deux responsables de ces établissements publics ont saisi l'occasion pour exprimer leurs difficultés, notamment l'insuffisance du personnel d'encadrement et le manque de matériel didactique et informatique.



Le proviseur du lycée littéraire, Eric Edinai Dono, déplore qu'il n'y ait que deux professeurs de français pour l'ensemble du lycée littéraire. Après la visite des deux lycées, la gouverneure s'est rendue à l'école normale d'instituteurs bilingue de Laï, où elle a été accueillie par le personnel administratif et enseignant.



Quant à la directrice administrative, Bakiné Kagne, elle a fait savoir à la gouverneure que l'école n'a jamais eu de locaux propres et souffre d'un manque de matériel didactique et de moyens de transport.



Ensuite, la gouverneure s'est rendue au palais de justice de Laï, où le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Laï, Hisseine Barkaye, a exposé les difficultés rencontrées par l'appareil judiciaire de la ville.



Déplorant la situation, la gouverneure de la province de Tandjilé, Eldjima Abderrahmane, a demandé aux responsables et aux autres chefs de service de lui fournir les listes de leurs besoins, afin qu'elle puisse plaider en leur faveur auprès de sa hiérarchie.