Tchad : la gouverneure du Mandoul s'explique sur la polémique de la réparation civile

Les chefs traditionnels se sont réunis en assemblée générale pour échanger et sensibiliser les communautés pour une cohabitation pacifique mais aussi proposer un mécanisme conventionnel de règlement des conflits communautaires, dans un contexte de drames répétitifs entre éleveurs et agriculteurs notamment à Bebopen, Dilingala et Bouna.



Les autorités traditionnelles, les chefs de ferricks, les représentants de toutes les communautés des éleveurs ont débattu sur des questions de vivre ensemble et de cohabitation pacifique. Un consensus a été dégagé sur la question de la Dia qui a été supprimée depuis le forum de 2019.



L'accord est en réalité une initiative des chefs coutumiers et traditionnels du Mandoul et des représentants des communautés d'éleveurs. Il ne s'agit pas d'une fixation de prix de l'être humain par la gouverneure de la province du Mandoul. C'est un accord consensuel entre les autorités traditionnelles.



La gouverneure rappelle à toutes les parties prenantes signataires de l'accord qu'il n'est pas encore tard : "si l'un des signataires pense que sa signature n'est pas valide et contre sa volonté, il peut encore faire machine arrière en vue de l'annulation de cet accord".



La gouverneure appelle les activistes "qui ne tiennent pas les vraies sources d'information à calmer leurs nerfs" et réaffirme qu'elle n'a "jamais fixé le prix de la vie humaine, encore moins accepté la Dia".