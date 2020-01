Tchad : la gouverneure du Rotary Club reçue par le ministre de la Santé

La gouverneure de Rotary Club International, Anna Kemajou Nkodia, a rencontré mardi le ministre de la Santé publique, après une visite au délégué général du Gouvernement auprès de la Commune de Ndjamena.



Le Rotary Club International a six axes stratégiques dont deux principalement dans le domaine de la santé : la prévention des maladies et la santé de la mère et de l’enfant.



"Vous comprenez qu’il était important dans le cadre de la visite que j’ai mené ici au Tchad de rencontrer, en plus des Rotariens, le ministre de la Santé publique pour lui faire part de ma présence sur le territoire tchadien, et aussi pour informer que nos actions en terme de la santé humaine sont en cours", a déclaré Anna Kemajou Nkodia.



Selon elle, "le ministère de la Santé publique n’a jamais cessé d’éradiquer la poliomyélite à travers la vaccination des enfants, et soutenir la jeunesse tchadienne pour le bien être de sa santé. Ceci est une action phare de Rotary Club en partenariat avec l’OMS, nous apportons des fonds pour cela."



Anna Kemajou Nkodia a estimé que "pour soutenir la santé humaine, demain matin tous les Rotariens vont participer au don du sang à la banque du sang de l'Hôpital général de référence nationale afin de sauver la vie de milliers des malades. Nous allons aussi visiter les femmes atteintes de maladies telle que les fistules et bien d’autres maladies."



Le ministre de la Santé publique, Mahmoud Youssouf Khayal, a indiqué que "cette visite de la gouverneure du district 9150 de l’International Rotary Club montre à suffisance que son objectif primordial est de promouvoir la santé de la femme et de l’enfant, mais aussi de soutenir les jeunes vulnérables."



Il a précisé que le Gouvernement du Tchad a augmenté le budget de la santé publique à 36% pour l’année 2020, pour que tous les tchadiens bénéficient d'une couverture sanitaire.