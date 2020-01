Tchad : la gouverneure du district 9150 du Rotary Club International à N'Djamena

La gouverneure du district 9150 de Rotary Club International, Anna Kemajou Nkodia est arrivée lundi soir à N'Djamena.



Elle a été accueilli à l'aéroport International Hassan Djamous par le gouverneur adjoint de Rotary Club International, Hassan Sylla Bakari, le responsable des effectifs pays et des membres du comité du Rotary Club N'Djamena Doyen 2019-2020, Antoine Tchomhou, et des membres du comité du Rotary club N'Djaména Toumaï 2019-2020.



"Je suis en visite des clubs Rotary au Tchad, c'est une obligation pour moi de rencontrer tous les Rotariens dans les districts que je couvre. Je suis ce soir à N'Djamena pour échanger avec tous les Rotariens par rapport au programme qui est fixé pour cette année, celui de l'année dernière, et avoir une vision commune pour booster nos actions qui permettent aux populations, surtout aux jeunes vulnérables de bénéficier de notre soutien", a déclaré Anna Kemajou Nkodia.