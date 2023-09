Tchad : la grande mosquée Atikh de Mongo commémore le Maouloud

La présidence de la cérémonie était assurée par le Maire Adjoint en chef, Souleymane Adam, en présence du Chef de Canton Dadjo Centre, Daoud Moussa Ibedou, ainsi que d'un grand nombre de fidèles musulmans venus de divers coins de la ville et des villages avoisinants.



Le président du comité d'organisation, Cheikh Yahya Adam Idris, a expliqué l'objectif de cette cérémonie, mettant en avant son importance.



Le Chef de Canton, Daoud Moussa Ibedou, et le Maire de la Commune de Mongo, Souleymane Adam, ont exprimé leur gratitude envers les organisateurs de cette cérémonie et ont appelé la population à cultiver la paix et la cohabitation pacifique dans la province du Guéra.