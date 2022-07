Tchad : la grève des enseignants se poursuit à l’Université de Pala

Le Syndicat National des Enseignants et Chercheurs du Supérieur, section de l'Université de Pala, s’est réuni en assemblée générale extraordinaire le 04 juillet 2022, dans les locaux provisoires de l'Université de Pala.



A cette occasion, les enseignants-chercheurs de cette université ont évalué la grève sèche et illimitée lancée le 27 juin 2022, en vue d’une sortie de crise. « A l'issue des débats, il ne ressort aucune avancée significative permettant d'appeler à la reprise.



Par conséquent, le mot d'ordre de grève est maintenu jusqu' satisfaction totale », peut-on apprendre du communiqué rendu public à cet effet. Par ailleurs, la section SYNECS s’insurge contre « les velléités autoritaristes du ministre de l'Enseignement supérieur sur la personne du secrétaire aux affaires syndicales » …

« Il doit s'atteler à résoudre au plus vite les problèmes auxquels est confrontée l'Université de Pala depuis sa création plutôt, au lieu de manifester sa colère contre un enseignant qui ne fait que son travail de syndicaliste », s’indigne-t-on.



Tout en demandant à ses militants à rester mobilisés pour des actions ultérieures, la section SYNECS rappelle au secrétaire général intérimaire de l'Université, de faire la part des choses entre la gestion administrative et ses accointances avec le ministre.