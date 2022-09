Tchad : la grève paralyse les hôpitaux, le CHU La Renaissance demeure opérationnel

Une infirmière, ayant requis l’anonymat, nous confie que les services sont tous opérationnels. Du laboratoire jusqu’à la pharmacie, en passant par la consultation externe, le bloc opératoire et la médecine interne entre autres, tout est opérationnel.



L'infirmière ajoute que les malades en observation sont traités avec grand soin et un professionnalisme à toute épreuve. Et enfin, elle tient à rappeler qu'elles sont tenues au respect d’une éthique et d’une déontologie professionnelles qui ne leur permettent pas d’abandonner leurs patients. Toutefois, elle tient à témoigner son soutien à ses collègues du secteur public et prie pour un retour à la normale le plus rapidement possible.