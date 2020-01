Tchad : la grève sera suivie à l'Université Adam Barka d'Abéché (syndicat)

Le secrétaire général du Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur, section Université Adam Barka d'Abéché, Dr. Issa Justin Laougue, a indiqué lundi que la grève nationale de trois jours sera également observée dès demain à l'UNABA, conformément au communiqué de la plateforme syndicale revendicative.



Il est toutefois instauré un service minimum pour les travaux des jurys d'examen.



Selon le communiqué, "le bureau appelle les collègues au sens du syndicalisme car seule la grève peut nous permettre d'entrer dans nos droits."



La plateforme syndicale revendicative a décidé lundi, au cours d'une assemblée générale à la Bourse du travail de N'Djamena, d'observer une grève perlée de trois jours du 7 janvier au 10 janvier 2020.



La grève pourrait être reconduite si le Gouvernement et les syndicats des travailleurs du secteur public ne parviennent pas à un accord.



Samedi dernier, le Gouvernement et les représentants syndicaux ont tenu une rencontre dans l'espoir de parvenir à un accord, en vain.



Les points de revendication des travailleurs concernent les augmentations générales et spécifiques (AGS), les primes et indemnités, les frais de transport, le dégel des effets financiers des avancements et reclassements.



Lors de son message à la nation prononcé le 31 décembre 2019, le chef de l'Etat Idriss Déby a annoncé un rétablissement partiel des salaires des fonctionnaires. Il a appelé à la signature d'un pacte social le plus rapidement possible.



De l'avis des syndicalistes, de nombreux accords ont déjà été signés. "Nous n'avons pas encore besoin d'une certaine négociation, ce que nous demandons au Gouvernement, c'est des actions", a déclaré samedi, Barka Michel à la presse.