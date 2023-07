Tchad : la hausse "injustifiée" du prix du transport interurbain Abéché-N'Djamena préoccupe

La POSOC/PO est particulièrement préoccupée par cette attitude indigne des responsables des agences de voyage, qui semblent avoir mis en place ce système pour exploiter financièrement les citoyens et s'enrichir à leurs dépens. Cette situation pénalise injustement les paisibles citoyens qui ont besoin de se déplacer à l'intérieur du pays.



Face à cette situation, la POSOC/PO en appelle aux agences de voyage pour qu'elles reconsidèrent à la baisse les prix des transports, afin de permettre à chaque citoyen de voyager plus facilement et à un coût abordable à l'intérieur du pays. De même, la POSOC/PO sollicite l'intervention rapide des plus hautes autorités du pays pour trouver une solution à ce problème.



Par ailleurs, la POSOC/PO invite la population à rester vigilante et sereine. Si aucune action corrective n'est entreprise d'ici une semaine à compter de la date de publication de ce communiqué, des actions d'envergure seront entreprises pour obtenir une satisfaction totale. Il est temps que les intérêts des citoyens soient pris en compte et que des mesures appropriées soient prises pour réguler équitablement le secteur du transport interurbain au Tchad.