Tchad : la jeune ministre de la Femme, Amina Priscille Longoh, prend fonctions

C’est dans les locaux du ministère de la Femme et de la Protection de la petite enfance que s’est déroulée ce vendredi 17 juillet 2020 une cérémonie de passation de service. Dans une ambiance émotive présidée par la secrétaire générale adjointe du Gouvernement, Lucie Beassemda.



ministre secrétaire générale du gouvernement, chargée des relations avec l’Assemblée nationale et de la Promotion du bilinguisme, Mme. Mariam Mahamat Nour.



« Il est plus nécessaire de revivifier par l’apport du sang neuf pour des actions encore plus efficaces. C’est désormais chose faite, je voudrais présenter mes vives félicitations à ma sœur et lui souhaiter plein de succès dans sa mission », a laissé entendre la ministre sortante Mme. Djalal Ardjoune Khalil.