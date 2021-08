TCHAD Tchad : la jeunesse appelée à "porter l’étendard d’un secteur rural fort" pour créer de la richesse

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 12 Août 2021



Le Tchad a célébré ce jeudi la Journée internationale de la jeunesse sur le thème : "transformer les systèmes alimentaires : les innovations des jeunes pour la santé humaine et celle de notre planète". Dans une déclaration prononcée la veille, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat, Routouang Mohamed Ndonga Christian, ​estime que "ce thème est révélateur car, au cours des 30 prochaines années, la population mondiale devrait augmenter de 2 milliards de personnes".





"Le succès de l’effort mondial ne sera atteint sans la participation significative des jeunes", souligne Routouang Mohamed Ndonga Christian. "Par le biais de l'éducation, de l'engagement, de l'innovation et des solutions entrepreneuriales des jeunes, le monde entier, l’Afrique en général et notre pays le Tchad, peuvent produire pour assurer la sécurité alimentaire de la population, en modernisant les systèmes des cultures, de conservation, de transformation, de transport et de commercialisation de leurs productions.



Cette préoccupation reste en parfaite adéquation avec la volonté du président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby Itno ainsi que de son gouvernement de transition, qui, à travers la feuille de route de transition, travaillent d’arrache-pied pour inverser la situation précaire des couches sociales, confrontées à la pauvreté, la faim, la malnutrition, les maladies hydriques et alimentaires".

Selon le ministre, la volonté du gouvernement s’est matérialisée par des actes concrets en faveur la jeunesse tchadienne à travers : l’accessibilité des milliers des jeunes à des emplois publics en 2020 ; la création des dispositifs d’accompagnement à l’insertion et à l’auto-emploi des jeunes tels que l’ONAJES, l’ONAPE et le FONAP ; la promulgation en avril et juillet 2019 respectivement du document de la Politique nationale de la jeunesse et celui de la Politique nationale de l’emploi ; l’opérationnalisation en 2020 de l’Agence nationale de volontariat au Tchad, qui découle de la Loi n° 44 du 31 décembre 2019, instituant le corps des volontaires nationaux au Tchad ; et la création en 2020, d’un Fonds de 30 milliards pour l’entrepreneuriat des jeunes.



"La jeunesse tchadienne dans son ensemble est appelée à faire preuve d’exemplarité, de disponibilité, de maturité et de responsabilité, pour porter l’étendard d’un secteur rural fort, transformé, robuste à même de créer de la richesse, de la croissance et de nombreux emplois pour les jeunes", exhorte Routouang Mohamed Ndonga Christian.



La Journée Internationale de la Jeunesse, approuvée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 17 Décembre 1999, lors de la Conférence Mondiale des Ministres de la Jeunesse, est commémorée chaque année le 12 août, afin d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes de la jeunesse et célébrer le potentiel des jeunes en tant que partenaires dans la société.

Des défis cruciaux doivent être relevés, notamment la réduction de la pauvreté, l'inclusion sociale, les soins de santé, la conservation de la biodiversité et l'atténuation du changement climatique. Le ministre relève qu'il est nécessaire de mettre en place des mécanismes de soutien inclusifs qui permettent aux jeunes de continuer à intensifier leurs efforts, à innover collectivement et individuellement, pour restaurer la planète et protéger la vie, tout en intégrant la biodiversité dans la transformation des systèmes alimentaires."Le succès de l’effort mondial ne sera atteint sans la participation significative des jeunes", souligne Routouang Mohamed Ndonga Christian.Selon le ministre, la volonté du gouvernement s’est matérialisée par des actes concrets en faveur la jeunesse tchadienne à travers : l’accessibilité des milliers des jeunes à des emplois publics en 2020 ; la création des dispositifs d’accompagnement à l’insertion et à l’auto-emploi des jeunes tels que l’ONAJES, l’ONAPE et le FONAP ; la promulgation en avril et juillet 2019 respectivement du document de la Politique nationale de la jeunesse et celui de la Politique nationale de l’emploi ; l’opérationnalisation en 2020 de l’Agence nationale de volontariat au Tchad, qui découle de la Loi n° 44 du 31 décembre 2019, instituant le corps des volontaires nationaux au Tchad ; et la création en 2020, d’un Fonds de 30 milliards pour l’entrepreneuriat des jeunes."La jeunesse tchadienne dans son ensemble est appelée à faire preuve d’exemplarité, de disponibilité, de maturité et de responsabilité, pour porter l’étendard d’un secteur rural fort, transformé, robuste à même de créer de la richesse, de la croissance et de nombreux emplois pour les jeunes", exhorte Routouang Mohamed Ndonga Christian.La Journée Internationale de la Jeunesse, approuvée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 17 Décembre 1999, lors de la Conférence Mondiale des Ministres de la Jeunesse, est commémorée chaque année le 12 août, afin d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes de la jeunesse et célébrer le potentiel des jeunes en tant que partenaires dans la société.





Dans la même rubrique : < > Tchad : plus de 7000 diplômés sans emploi recensés en 10 jours Tchad : une 2ème édition du Forum national de la jeunesse annoncée Tchad : la gestion des aires protégées et écosystèmes fragiles au centre d'un comité de pilotage Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)