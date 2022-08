Tchad : la jeunesse d’Abéché se forme en montage de projets

L’Association des jeunes leaders pour le développement de l'emploi et de la formation (AJLDEF), a formé à Abéché, dans la province du Ouaddaï, du 1er au 4 août 2022, une soixantaine de jeunes demandeurs d'emploi sur le montage des projets.



Cette formation s'inscrit dans le cadre de la recherche des financements du projet de 50 000 emplois offerts aux jeunes, à travers le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat.



Durant quatre jours, les participants ont suivi plusieurs modules, notamment le business-plan, la création des entreprises, le montage des projets, et surtout le remplissage des formulaires destinés aux financements du gouvernement. Par ailleurs, les participants ont adressé une motion de remerciements à l´endroit des organisateurs de la formation, pour la tenue de ces assises qui les ont permis de bien maîtriser les notions de montage des projets.



Au nom des formateurs, Mbaïadoum Christian a exhorté les participants à faire bon usage des notions reçues. Mettant terme aux travaux, le vice-président de l’Association, Mahamat Abdallah Samil a indiqué que cette formation n’est qu’une première, car d’autres vagues s'en suivront dans les jours à venir, afin de toucher un grand nombre de jeunes demandeurs d'emploi.



La formation tenue en arabe et en français, a été sanctionnée par la remise des attestations aux participants. Il faut noter que cette formation s'est déroulée dans les locaux de l’ADETIC d´Abéché.