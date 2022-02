Tchad : la jeunesse de Tapol se penche sur son avenir autour d'un forum

Eugénie MBAÏNAYE, membre du CNT et native de la localité, s’est dit honorée par le choix porté sur elle afin de parrainer ce forum. Affichant sa disponibilité de travailler aux côtés des autorités de transition, Eugénie MBAÏNAYE a rendu un hommage et salué la présence des autorités administratives, militaires, traditionnelles et religieuses au forum.



Elle souligne que ces assises constituent une opportunité pour les jeunes de Tapol de mieux appréhender le processus de décentralisation et de déconcentration enclenché depuis 1993 et qui vise à rapprocher l’administration des administrés. La membre du CNT de conclure que beaucoup de changements été annoncés mais les vrais changements qui sont attendus c’est ceux des cœurs et des mentalités. « Ce forum doit induire en nous des tchadiens tolérants affables et remplis d’amour pour le prochain ».



Ouvrant les travaux, le secrétaire général du département de la Dodjé, Dionadji Dionheur, s’est réjouit du thème de ce forum qui cadre bien selon lui à la période de transition que traverse actuellement le pays. Il demande aux jeunes de rester éveillés et de participer activement afin d'en sortir des résolutions et des recommandations qui permettront à la jeunesse de Tapol d’être une jeunesse consciente pour son devenir et pour le développement de sa localité.



Les travaux prendront fin le 5 février dans l’après-midi.