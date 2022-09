Tchad : la jeunesse du Chari-Baguirmi conteste le comité de gestion des 5% de revenus pétroliers

Le coordonateur du collectif, Abdelkadre Djibia, rappelle que depuis 2012, le département de Loug-Chari est devenu une zone pétrolière grâce au pétrole de Koudalwa, la 2ème après celle de Doba dans le Logone Oriental.



Paradoxalement, les conditions de vie sont misérables. La population n'a que les yeux pour pleurer malgré l'ère pétrolière actuelle, s'indigne Abdelkadre Djibia.



Les jeunes de la province constatent que les localités de Bouusso et Massenya sont presque ruinées. Ils estiment que le comité de gestion des 5% de revenus pétroliers de la province est un échec total : malversation financière ; manque de professionnalisme et de qualification du personnel ; abus de pouvoir et excès de zèle.



Abdelkadre Djibia estime que l'ex-président du comité de gestion est aux manoeuvres à travers du lobbying pour désigner les membres du nouveau comité par affinité.



Il ajoute que certains cadres du Chari-Baguirmi ont dit en erreur le chef de la transition en lui présentant un procès-verbal laissant entendre que tout les monde est d'accord afin de désigner le sultan du Baguirmi à la tête du comité. "Or ce n'est pas le cas. Ils seront responsables de tout ce qui adviendra", prévient Abdelkadre Djibia.



Depuis 2012, le collectif relève que très peu de réalisations ont été enregistrées : un château d'eau ; 20 pompes à motricité humaine et un chantier inachevé de la mairie de Bousso.