Tchad : la jeunesse du Kanem veut faire entendre sa voix au dialogue national

Une équipe de restitution de la caravane nationale du prochain forum national inclusif se trouve à Mao. La cérémonie de restitution de la caravane nationale s'est tenue au centre de lecture et d'animation culturelle de Mao en présence des autorités administratives, civiles, traditionnelles, militaires et des leaders des jeunes.



Pour le chef de mission Hamid Youssouf, l'objectif est de remettre le rapport de l'atelier de Ndjamena, restituer ce qui a été décidé, échanger avec les jeunes pour relever leurs problèmes, examiner les causes, solutions ainsi qu’impliquer les parties prenantes.



Le document de l'atelier a été remis au secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël.



Satadjim Succès Noël a demandé aux jeunes de respecter les critères et les quotas de sélection pour la désignation de ceux qui représenteront la province au prochain forum national inclusif à N’djamena.