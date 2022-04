Tchad : la jeunesse du Lac réunie autour d'un Iftar avec le gouverneur

Le gouverneur de la province du Lac, Adoum Moustapha Brahimi, a saisi l'opportunité pour s'adresser aux jeunes. "Nous sommes dans un État démocratique", dit-il, "et je ne suis là que pour vous servir car il en est de mon devoir".



Pour lui, il n'y a pas de pays qui pourrait se développer sans les jeunes. "Je ne suis qu'un homme et donc, je ne peux être parfait", ajoute-t-il. "Je vous promets d'être ouvert à vos critiques car ainsi, nous travaillerons ensemble. Je vous oriente à sensibiliser les populations pour la paix et le développement", exhorte le gouverneur.



Après la rupture, la parole est donnée au représentant de la jeunesse. "C'est bien la première fois que nous sommes invités par un gouverneur à un Iftar pour nous parler ouvertement et nous écouter en retour", dit-il.



Selon lui, la jeunesse est très reconnaissante envers les autorités du Conseil militaire de transition pour leur avoir envoyé ce gouverneur disposé à écouter la jeunesse. "Nous sommes fiers de vous et nous nous sentons en sécurité", indique-t-il.



En guise de conclusion de la rencontre, une grande Fatiha pour la cohabitation pacifique et la paix dans le pays est observée.