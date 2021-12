Tchad : la jeunesse du Ouaddaï a tenu son pré-forum

Le pré-forum provincial de la jeunesse du Ouaddaï a pris fin le 21 décembre dernier à Abéché. Durant deux jours d'intense travaux, les participants à ces assises ont formulé une motion de recommandations au gouvernement, et aux partenaires.



Les participants ont désigné avec consensus les 10 représentants qui devront prendre part à la deuxième édition du forum national de la jeunesse, qui aura lieu le 27 au 29 décembre 2021, à Ndjamena. Cette désignation a été faite sur la base de critères et quotas de chaque département. La grande partie revient au département de Ouara.



Dans son discours de clôture, le secrétaire d'État à la Jeunesse et à la Promotion de l’entrepreneuriat, Mbaïgolmem Sébastien, s'est réjoui du choix fait par les jeunes du Ouaddaï, sans indignation ni perturbations. Il a estimé que sa mission a été couronnée de succès.