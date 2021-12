Tchad : la jeunesse du Salamat mobilisée à Amtiman un préforum

Le secrétaire général de la province du Salamat, Maab MARA a clôturé officiellement ce lundi 21 décembre 2021, les travaux préparatoires du forum de la jeunesse organisé à Am-Timan chef-lieu de ladite province.



Organisé du 20 au 21 décembre, ce forum provincial a vu la participation de 100 jeunes issus des trois départements de la province du Salamat. A travers cette assise, le gouvernement du Tchad veut renforcer et améliorer les conditions de vie de la jeunesse et sa participation dans le processus de consolidation de la paix, et de l'unité nationale.



Le délégué de la jeunesse, des sports et de l'entrepreneuriat du Salamat, Brahim Al-Hissein Ahmat, a salué le courage de la jeunesse lors des travaux.



A la tête de la mission, Djimoroum née BARDÉ RONEL ISABELLE, par ailleurs chef de service à la direction de la communication du ministère de la jeunesse, a souligné que l'engagement de la jeunesse du Salamat, sa motivation et sa volonté remarquable, prouvent à suffisance son attachement à la question de la jeunesse dans la province.



Mettant terme aux travaux, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab MARA ose croire qu'en deux jours d'intenses travaux, les participants qui se sont retrouvés dans un climat très amical et fraternel, sont allés à l'essentiel. Pour finir, il précise que les recommandations des participants seront transmises fidèlement aux plus hautes autorités.



En cette circonstance, la délégation de la jeunesse a remis quelques attestations de reconnaissance à des jeunes pour participation positive au développement de la province.