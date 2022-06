Tchad : la jeunesse du Salamat satisfaite du projet des 50.000 emplois

Venus nombreux, issus des toutes les couches sociales, les jeunes de la province du Salamat ont exprimé en cette occasion, leur soutien durable au président du CMT, Mahamat Idriss Déby Itno. Par une motion spéciale lue par un représentant, ils ont adressé leurs vifs remerciements et ont témoigné leur reconnaissance au chef de l'État pour sa politique salvatrice en faveur de la jeunesse.



Pour le délégué provincial de la jeunesse, des sports et de la promotion de l'entrepreneuriat du Salamat, Brahim Al-Hissein Ahmat, la promotion de 50.000 emplois est un engagement fort qui mérite un hommage particulier.



Prononçant son mot de circonstance, le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam a certifié que ce soutien témoigne de l'adhésion des jeunes de la province du Salamat aux idéaux et à la politique que prône le CMT dans sa quête de développement et d'émergence du Tchad. Il a invité les jeunes à saisir cette opportunité pour booster la province.



Abdoulaye Ibrahim Siam a exhorté la jeunesse à promouvoir la cohabitation pacifique et à cultiver le vivre ensemble.