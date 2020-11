Tchad : la jeunesse est "trop politisée", estime Mahamat Abali Salah

Le ministre en charge des armées, le général de corps d'armée Mahamat Abali Salah, s'est exprimé samedi aux assises du 2ème Forum national inclusif. Au-delà de son grade et de sa qualité de membre du gouvernement, il s'est prononcé en tant que jeune citoyen.



Selon lui, "les réseaux sociaux aujourd'hui c'est devenu un phénomène, tout le monde est intéressé par la politique. Vous lancez un thème, vous allez trouver peu de gens intéressés mais quand c'est des thèmes liés à la politique, c'est toute la jeunesse qui intervient, qui Tweet. Ça veut dire que la jeunesse est intéressée plus par la politique qu'autre chose".



Mahamat Abali Salah estime que les les étudiants "sont pris en otage" dans les facultés. Il affirme l'avoir constaté quand il était ministre de la Fonction publique. "Vous écoutez seulement des thèmes purement politiques, des négociations politiques. Je ne suis pas contre les syndicats, c'est des remarques que je fait", dit-il.



À ses yeux, la jeunesse est trop politisée : "Même dans la vie active, regardez aujourd'hui, il est bien que les jeunes s'organisent. (...) Mais ils ne sont pas capables de planter une seule plante sans la Télévision. Il faut que la Télé soit là pour qu'ils plantent. Ça veut dire que nous sommes trop politisés".



Mahamat Abali Salah propose des structures qui soient en dehors de l'État, notamment dans le milieu du sport, pour que les jeunes s'organisent eux-mêmes. "Nous avons une jeunesse très forte, très grande. C'est pas l'administration, les quelques postes de ministres, de directeurs généraux qui vont régler les problèmes de la jeunesse. Je pense qu'il faut qu'on oriente la jeunesse dans un champ d'action très large, libre, où tout le monde peut faire quelque chose", explique-t-il.



"Tu n'est pas forcément obligé de venir finir dans les bureaux. (...) Aujourd'hui on s'est concentré seulement sur N'Djamena, or nous avons de la jeunesse au fond du Tchad. Je pense qu'il faut décentraliser, il faut des textes qui permettent aux jeunes d'évoluer là où ils sont. Le gouvernement peut créer un environnement. Pas centraliser sur la politique, la Télé, Facebook. Je pense que ce champ est très petit pour nous", préconise Mahamat Abali Salah.



S'agissant du rattachement de la Police judiciaire à la justice, il émet des réserves en estimant que ça peut créer une situation de juge et partie.



Un intervenant, M. Désiré, a réagi aux propos du ministre : "À notre grande surprise, aujourd'hui on nous dit que nous sommes politisés. Politisés avec quoi ? Ne retournez pas la situation qui a été mal gérée".