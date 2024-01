Tchad : la jeunesse et le chômage : où se situe le problème ?

Au Tchad, les jeunes font face à plusieurs difficultés et le manque d'emploi est le point culminant. Selon le recensement de la Plateforme de Jeunes diplômés sans emploi, la ville de N'Djamena seule compte 14785 jeunes diplômés sans emploi.



Ce qui nous amène à poser la fameuse question de savoir « où se situe exactement le problème ? » Le réel problème se situe au niveau du savoir, savoir-faire et le savoir être. D'abord, la plupart de jeunes diplômés sans emploi ne savent pas ce que c'est que la licence, maîtrise ou master. Et avoir un diplôme n'est pas une fin en soi.



Par définition, la licence signifie être apte à travailler et le master (maîtrise en ...). En revanche, bien que le savoir théorique compte, mais il faut aller au-delà de la théorie, c'est-à-dire la pratique. La pratique requiert des compétences quelquefois spécifiques. De ce fait, nous sommes déjà sur le savoir-faire. Le savoir-faire est le plus souvent manque dans certaines écoles.



Le savoir-faire est la capacité à montrer au recruteur, ou à l'employeur, ce que l’on sait faire, hormis ton diplôme. À ce niveau, l’on peut citer l'exemple de jeunes qui ne savent pas rédiger un curriculum vitæ, la lettre de motivation, ou pire encore, n'ont pas une adresse mail.



Ces jeunes ont déjà un sérieux problème. Dans ce cas de figure, le jeune doit se former pour changer sa position de victime, au lieu de chercher tout le temps un bouc émissaire à son malheur. Et l'Etat viendra en appui, à l'exemple des centres professionnels créés çà et là dans tout le pays.



Certes, l'Etat joue un rôle de premier ordre mais les jeunes sont les acteurs de leurs manques d'emploi. En conclusion, la jeunesse manque d'information et de formation. Une jeunesse, sans formation extra-professionnelle, est une proie facile à manier à des fins malsaines. La jeunesse doit se former, au-delà de l'école.