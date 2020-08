Tchad : la jeunesse exhortée à saisir les "nombreuses opportunités" pour entreprendre

N'Djamena - Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian, et la ministre de la Formation professionnelle et des Métiers, Mme. Achta Ahmat Breme, ont débattu mardi autour du cercle de réflexion de la plateforme de convergence économique.



Les échanges ont eu lieu en présence d'acteurs économiques et des membres du Collectif des organisations et acteurs de l’écosystème entrepreneurial tchadien dénommé « ECOSYTEME ».



Au centre des échanges, l'entrepreneuriat des jeunes, les mécanismes d'accompagnement et les obstacles ont été évoqués.



La ministre Achta Ahmat Breme a rappelé qu'il y a de nombreuses opportunités. Elle a demandé aux jeunes de les saisir, précisant que la porte n'est pas fermée. "Tout est ouvert. Maintenant il faut monter des projets bancables et les soumettre. Nous sommes là pour vous accompagner."



Pour sa part, le ministre Routouang Mohamed Ndonga Christian a insisté sur l'unité au sein de la jeunesse pour plaider d'une seule voix. Il a également mis l'accent sur "le manque cruel d'accès à l'information" qui est "le plus grand défaut de l'écosystème entrepreneurial, sur quoi que ce soit."



Le collectif ECOSYTEME vise à représenter et porter d’une seule voix les préoccupations des jeunes entrepreneurs auprès des hautes autorités et toutes instances décisionnelles dans le cadre de mise en œuvre du fonds pour l’entrepreneuriat des jeunes. C'est son président Adam Ismael qui a porté la voix de la jeunesse au cours des discussions.