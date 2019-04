Tchad : "la jeunesse n'acceptera pas que d'autres agissent en son nom"

Le Collectif des associations et mouvement des jeunes du Tchad (Camojet), en collaboration avec les autres organisations des jeunes de la société civile, a présenté ce jeudi 18 avril au CEFOD un mémorandum des jeunes, intitulé "Appel des organisations des jeunes de la société civile tchadienne".



"Rien ne peut résister face à la détermination de la jeunesse. Comme l'a dit l'héroïne de la contestation au Soudan, Alaa Salah, "ce n'est pas les balles qui tuent mais le silence face à l'injustice". Nous ne sommes pas une jeunesse violent, incivique et inconsciente, mais une jeunesse Républicaine, pacifique, épris de paix et de justice pour le bien-être de tous les tchadiens", souligne Hamlha Dauks Senghor, coordinateur général du Camojet.



Les jeunes leaders, membres de la société civile, lancent un cri d'appel à l'endroit du Gouvernement, des organisations internationales et à tous les autres partenaires techniques et financiers, afin que chacun puisse prendre ses responsabilités et agir en faveur de l'amélioration des conditions de vie de la population tchadienne en générale et de la jeunesse en particulier.



D'après le coordinateur général du Camojet, "la jeunesse tchadienne prend en main son destin et n'acceptera pas que d'autres agissent en son nom et à sa place, car tout ce qui est fait pour nous sans nous est contre nous."



Le présent mémorandum est le fruit d'un travail de collaboration entre plusieurs organisations des jeunes.