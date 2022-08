Tchad : la jeunesse s'organise pour faire valoir ses attentes et préoccupations lors du dialogue

Le président du CNJT, Abakar Dangaya, est à la tête du comité mis sur pied par le Conseil en vue du dialogue. L'objectif selon lui : consolider et vulgariser les priorités, les attentes et préoccupations des jeunes lors du dialogue national inclusif.



Le conseiller du Conseil national de transition, Abdelkader Abdraman Koko, a évoqué un accompagnement de la jeunesse dans la transparence pour prendre en main le destin.



Le président du CNJT, Abakar Al-Amine Dangaya, appelle les jeunes à bien vouloir candidater jusqu'au 9 août 2022, au plus tard à 16 heures.