Tchad : la journée de la CEMAC prône le renforcement des échanges commerciaux

La 13ème journée de la CEMAC (communauté économique et monétaire des Etats de l'Afrique centrale) est célébrée en différée ce 25 mars à N'Djamena, la capitale tchadienne. La journée est célébrée sous le signe du renforcement des échanges commerciaux pour une forte relance économique après le COVID.



Ce thème se justifie par le faible taux des échanges commerciaux entre les pays membres de l'institution. Pour relancer ces échanges, les participants à la journée se sont penchés sur les obstacles techniques au commerce, notamment la limitation des contrôles dans le transport marchandises et transit, le développement des chaînes de valeurs et l'industrialisation de la zone.