Tchad : la journée de la femme rurale aura lieu à Amdjarass cette année

La ministre de la Femme, de la Famile et de la Protection de l'enfance, Amina Priscille Longoh, a signé le 15 septembre un arrêté portant création, composition et attribution des membres du comité national d'organisation de l'édition 2021 de la journée mondiale de la femme rurale.



Le comité est présidé par Mme. Mbaindingatoloum Raweï Elise. Le 1er vice-président est M. Moundonan Ernest est la deuxième vice-présidente est Mme. Nemadjilem Djerade Ernestine.



Le comité est chargé de préparer et organiser l'évènement sur le site national à Amdjarass, dans la province de l'Ennedi Est, appuyer le comité local, identifier les intervenants, rédiger les différents discours, produire le rapport, suivre et évaluer les activités.



L’édition précédente a eu lieu au Sila en novembre 2020.