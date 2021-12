Tchad : la journée de la liberté et de la démocratie célébrée à Am-Timan

La province du Salamat a célébré ce mercredi 1er décembre 2021, le 31ème anniversaire marquant la journée de la liberté et de la démocratie par une cérémonie organisée à la place de l'indépendance de la ville d'Am-Timan, chef-lieu de ladite province.



Les festivités ont été présidées Abdoulaye Ibrahim Siam, gouverneur du Salamat, en présence des autorités administratives civiles et militaires. La population est sortie massivement pour donner un cachet particulier à cet événement. Quelques organisations de la société civile et des organes politiques sont de la partie.