Tchad : la journée de prière et de cohabitation décalée au 2 décembre prochain

Le président de la République Idriss Déby a reçu mardi après midi, les leaders religieux de trois confessions religieuses. Ils ont échangé sur les préparatifs de l’édition 2019, de la journée nationale de prière et de la cohabitation pacifique qui se célèbre chaque 28 novembre.



Cette année, l'évènement sera décalé au 2 décembre 2019 pour des raisons confessionnelles. Elle verra la participation des musulmans, protestants et catholiques du Tchad.



Le secrétaire général de l’Entente des Eglises et Missions Evangéliques au Tchad (EEMET), Révérend-pasteur Batein Kaligué, le représentant de l’Archevêque de N’Djaména, Monseigneur Alphonse Karamba et le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheick Mahamat Khatir Issa ont discuté des contours de cette célébration, explique la Présidence.



Le révérend pasteur Batein kaligué indique que "les conseils et orientations du président de la République sont d’un grand apport pour les religieux."



Instituée le 28 novembre 2010, la Journée nationale de la paix, de la cohabitation pacifique et de la concorde nationale se perpétue chaque année.