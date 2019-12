Tchad : la journée du 1er décembre 2019 célébrée avec faste à Pala

La 29ème journée de la démocratie et de la liberté a été célébré avec faste ce matin à la place de l'indépendance de Pala, chef-lieu de province du Mayo Kebbi Ouest.



La cérémonie qui s'est déroulée en présence du gouverneur de la province, Adoum Forteye Amadou, a été marquée par des défilés militaires et civils.



Cet événement s'est déroulé dans une gaïté ponctuée d'animations folchloriques.



Le gouverneur Adoum Forteye Amadou, du haut de la tribune, a indiqué que "le président Idriss Deby Itno fait de la liberté et de la démocratie son leitmotiv."