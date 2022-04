Tchad : la journée internationale des jeunes filles du secteur des TIC célébrée à Abéché

Le ministère des Postes et de l'Economie numérique a célébré ce jeudi 28 avril à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, la journée internationale des jeunes filles dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC), à travers une conférence virtuelle.



La journée est placée sous le thème : « Accès et sécurité des jeunes filles au Tchad ». C'est le gouverneur du Ouaddaï, Ibrahim Ibni Oumar Saleh qui a présidé la cérémonie, en présence de l'inspectrice générale du ministère des Postes et de l'Economie numérique.



L'objectif de cette journée est de valoriser les efforts des jeunes filles, afin de réduire la fracture numérique et encourager ces dernières à poursuivre les études dans le secteur technologique, à travers des formations. Cette cérémonie s’est déroulée par visioconférence et concernait les villes de Ndjamena, de Kélo et de Doba qui étaient connectées pour suivre en direct cette conférence.



L'inspectrice générale du ministère des Postes et de l'Economie numérique Zahiya Fatimé Hamad, et le gouverneur du Ouaddaï Ibrahim Ibni Oumar Saleh, tous ont insisté sur l'égalité entre l'homme et la femme, dans le domaine du TIC pour permettre aux jeunes filles d'être des puissants agents, dans le changement de ce secteur.



Il faut noter que les meilleures filles des établissements scolaires et universitaires de la ville d'Abéché, qui ont suivi une formation sur les outils des TIC, ont reçu des cadeaux composés des téléphones Android et des modems.