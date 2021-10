Tchad : la journée mondiale des enseignements célébrée dans le Kanem

La cérémonie s'est déroulée à l'école du Centre mixte de Mao, en présence du secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël, et des autres autorités, notamment civiles, traditionnelles, militaires et des enseignants.



Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation, Abakar Adoum Maï, a demandé aux invités d'observer une minute de silence en la mémoire de feu le Maréchal Idriss Deby Itno, tombé sur le champ d'honneur. Il remercie la mairie, les banques et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et scolaires, pour leur contribution financière, morale et physique, pour la réussite de cette fête. En outre, il remercie les membres du comité d'organisation pour leur abnégation et pour les sacrifices consentis pour la réussite de cette journée. Il en est de même du secrétaire général du Syndicat des enseignants du Tchad (SET), section Kanem, Mahamat Brahim Adoum.



Cette année, la journée mondiale des enseignements s'articule autour du thème : « hommage aux éducatrices et éducateurs disparus ». Le secrétaire général du SET du Kanem appelle les autorités administratives et scolaires, les parents d'élèves et les enseignants, pour un combat unifié afin que les enfants reçoivent un enseignement de qualité. Il appelle également l'Etat à prendre en compte la situation des maîtres communautaires qui contribuent à l'éducation des enfants.



Dans son mot de circonstance, le secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël dit que cette fête donne une unique occasion de présenter la façon dont ses stratégies sont mises en place, dans le contexte de crise actuelle, ainsi que la vision future. Il a aussi rappelé aux invités et aux enseignants de redoubler d’efforts, pour le savoir-faire et le savoir-être. La cérémonie a pris fin par la mise en terre des plantes, dans la cour de l'école du Centre mixte de Mao.