Tchad : la journée mondiale du nettoyage organisée à Am-Timan par une association des jeunes

À l'origine, cette journée mondiale du nettoyage s'est inspirée de l’action « Let’s Do It ! », née donc en République d'Estonie. La journée mondiale promet aussi de devenir un des événements les plus marquants à échelle internationale.



Elle a été lancée en septembre 2018 dans 150 pays du monde. La date retenue pour l'année 2022 est samedi 17 septembre. Les organisateurs de cet événement marquant, s'attendent à une participation massive des populations à travers le monde pour contribuer à cette action de grande envergure.



À Am-Timan, chef-lieu de la province du Salamat, c'est l'Association des jeunes leaders du Salamat dar-badja Zakouma qui s'est mobilisée pour participer activement à cette journée. Le marché central de ladite ville est le lieu indiqué pour l'exécution de l'opération.



Très tôt ce samedi matin, 17 septembre, dès 6 heures, les membres de cette association, munis des pelles, balais, râteaux et brouettes, se sont rués sur le marché central pour nettoyer cet espace public et le rendre confortable.



Selon le président Hamid Abdel-Aziz, l'objectif visé par son association à travers cette activité, est de prouver leur adhésion à la volonté mondiale instaurant cette journée, dans le but de contribuer à lutter contre l'insalubrité dans le monde, promouvoir l'hygiène de manière générale et particulièrement dans la province du Salamat.



Il saisit l'occasion pour lancer un appel à l'endroit des autres organisations de la société civile à pérenniser des actions similaires afin de nettoyer les rues et d'autres lieux publics pour permettre de se protéger contre certaines maladies liées à l'insalubrité.



L'association prévoit d'organiser d'autres actions en faveur de la population.