Tchad : la joyeuse annonce du ministre des Affaires culturelles en faveur de Rimtebeye Djelassem

L'association des artistes et promoteurs culturels a organisé le 10 juin 2023 une soirée de charité en faveur de Rimtebeye Djelassem Danngar, un entrepreneur culturel qui est cloué au lit depuis 2019 à la suite d'un accident de circulation. Malgré sa situation, il a décidé de promouvoir les artistes à travers sa page "Phœnix Drim Médias".



L'événement de charité a été une occasion pour la communauté artistique de se réunir et de montrer son soutien à Rimtebeye Djelassem Danngar. Le ministre des Affaires culturelles, Abakar Rozzi Teguil, a également pris la parole lors de la soirée et a annoncé que l'évacuation sanitaire de Rimtebeye serait prise en charge par le général Mahamat Idriss Deby Itno, président de transition.



Le geste généreux du président de transition a été salué par le ministre des Affaires culturelles, qui a exprimé sa gratitude et souligné l'importance de cette action dans les cœurs et les esprits de tous.



Le ministre a tenu à remercier les organisateurs de l'événement pour leur engagement et leur dévouement. Il a également exprimé sa reconnaissance envers tous ceux qui ont apporté leur soutien, que ce soit par des encouragements moraux, des contributions matérielles ou financières, à ce jeune entrepreneur plein de talent.