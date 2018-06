Tchad : la justice rejette la demande de liberté provisoire d'Adam Nouki Charfadine

Le Tribunal correctionnel de N'Djamena a refusé d'accorder une mise en liberté provisoire demandée par la défense de l'ex-gouverneur de la région du Logone Oriental, Adam Nouki Charfadine. Sa défense a invoqué des raisons de santé.



Pour sa part, la victime, Doumra Manace a accusé le procureur de la République de vouloir accélérer le procès, ce qui a entraîné la démission de ce dernier sur le champ. Il a aussitôt été remplacé.



Un certificat médical de l'ex-gouverneur du Logone Oriental a été versé au dossier par sa défense pour réclamer sa mise en liberté provisoire. La demande a aussitôt été rejeté par la partie civile, celle-ci affirmant ne pas avoir eu connaissance des pièces versées au dossier, en violation du principe du contradictoire.



Le procès est suspendu et reporté au jeudi 28 juin 2018.



​L'ex-gouverneur du Logone Oriental, Adam Nouki Charfadine, souffrant de maladie, s'est tenu debout tout au long du procès qui s'est déroulé toute la journée du mardi 26 juin. Ce dernier et ses consorts sont poursuivis pour destruction de biens publics, rébellion, discrédit sur la justice, outrage à magistrat, atteinte à la liberté et, détention et séquestration arbitraire.



​Bien que poursuivi par la justice, Adam Nouki Charfadine est reconnu par une frange de la population et plusieurs regroupements d'éleveurs pour avoir largement contribué à l'instauration d'une stabilité relative dans sa circonscription administrative en luttant avec efficacité contre les coupeurs de route et l'insécurité galopante dans la zone.