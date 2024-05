Tchad : la langue Russe bientôt enseignée à l’Université de N’Djamena

C’est l’occasion pour l’équipe de s’en procurer des informations sur l’Université de N’Djamena et étudier les voies et moyens pour ouvrir la porte de partenariat entre les deux Universités.



Dans son exposé, le chef de la délégation russe a exprimé sa motivation pour la visite à l’Université de N’Djamena, avant de rappeler que dans le cadre de partenariat universitaire, son équipe a eu à travailler et instaurer plusieurs programmes d’enseignement dans les pays comme le Mali, le Burkina et le Niger.



La délégation compte créer des programmes de formations spéciales aux jeunes tchadiens et créer un département d’enseignement de la langue russe à l’Université de N’Djamena.



Attentif à son hôte, le Président de l’Université de N’Djamena, le Pr Mahamat Saleh Daoussa Haggar, a rappelé à son tour, les différents liens de coopérations entre l’Université de N’Djamena et les universités russes.



Le Premier responsable de l’Université de N’Djamena se dit intéresser par les différents programmes proposés par la délégation et ouvert à nouer des partenariats avec les universités russes afin de diversifier les offres de formations aux jeunes tchadiens.