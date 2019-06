Tchad : la législation antitabac peu respectée, la santé pulmonaire en danger

A l'occasion de la célébration de la journée mondiale sans Tabac, le 31 mai 2019, l'Association des droits des consommateurs (ADC) a exprimé sa préoccupation face aux violations des dispositions de la convention cadre de l'OMS sur la lutte antitabac et de la loi portant lutte antitabac au Tchad.



Le tabagisme actif et l'exposition à la fumée du tabac augmentent le risque de contracter de nombreuses maladies notamment le cancer, les maladies respiratoires chroniques comme les maladies pulmonaires obstructives chroniques et l'asthme. De plus, les enfants exposés à la fumée du tabac courent plus de risques d'attraper fréquemment des infections des voies respiratoires basses et de voir apparaître ou s'aggraver de l'asthme, des pneumonies et des bronchites. Le lien entre tabagisme et le tuberculose est également bien établi.



Face à cette situation, l'ADC attire l'attention de l'opinion publique sur les dangers de la fumée du tabac pour la santé pulmonaire et sur le rôle fondamental que jouent les poumons pour la santé et le bien-être de tous.



Elle félicite le Gouvernement et l'Assemblée nationale pour les actions importantes déjà entreprises en matière de lutte contre le tabagisme. Toutefois, l'ADC exhorte les pouvoirs publics à mettre en oeuvre les mesures antitabac déjà adoptées. Pour ce faire, elle demande au ministère des Finances d'accélérer la mise en place du mécanisme de rétrocession des fonds collectés au titre de la taxe de 100 Francs CFA par paquet de cigarette, adoptée par la loi des finances 2019 afin de permettre au programme national de lutte contre le tabac de disposer de ressources pérennes pour la réalisation de ses activités.



L'ADC invite le ministère de la Santé publique et les communes à prendre leurs responsabilités premières pour faire appliquer pleinement les dispositions de la loi antitabac, notamment celles relatives à l'interdiction de la publicité, de fumer dans les lieux publics, lieu de travail et transports publics.



Le thème retenu cette année par l'OMS est "le tabac et la santé pulmonaire". Ce thème met accent sur le lien entre la consommation du tabac et les maladies respiratoires.