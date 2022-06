Tchad : la ligue provinciale de Ndjamena avance à pas de caméléon

Le classement final du premier tour étant connu, huit équipes sont qualifiées pour le second tour qui va commencer ce samedi, selon le calendrier rendu public.



Les amoureux du ballon rond sont toujours au rendez-vous, au stade municipal de Paris-Congo, Stade de Diguel et Farcha, pour supporter leurs équipes.



Mais le championnat accuse une lenteur dans son fonctionnement, ce qui peut apparaitre comme un motif de découragement. En effet, depuis quelques années, le football au Tchad fait le rétropédalage, avec moins de compétitions.



Et c’est l'une des raisons qui ne permettent pas d'avoir une équipe nationale en vue des matchs de qualification, explique Claude, coach et ancien joueur de Gazelle F.C. Pour certains supporteurs, cette situation peut s'expliquer par la mauvaise gestion de ceux qui dirigent la ligue. Toutefois, l'on peut dire qu’il n’y a pas de fumée sans feu.



Ce retard du championnat peut avoir d’autres justifications. En attendant, les huit équipes joueront un play-off de A et B, aller-retour et les deux premiers de chaque poule représenteront la ligue provinciale de Ndjamena.

Dès lors, l’on attend un changement dans le déroulement de la compétition, l'année prochaine.