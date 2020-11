Tchad : la liste provisoire des candidats à des postes au CNCJ dévoilée

La liste provisoire des 50 candidats à des postes au Conseil national consultatif de la jeunesse (CNCJ) a été rendue publique samedi par le comité d'organisation.



Les candidats dont les noms figurent sur la liste provisoire verront leurs candidatures examinées après enquête de moralité pour arrêter définitivement la liste des candidats éligibles aux différents postes du Bureau Exécutif du CNCJ, précise Mahamat Hisseine Frédé, coordonnateur général du comité d'organisation du congrès prévu du 3 au 5 décembre 2020.



Poste : Présidence

Adam Ardja Hassan ;

Abdelgader Abderamane Koko ;

Khouzeifi Issakha Doud-Bane ;

Abdoulaye Moursal Abakar ;

Abakar Al-Amine Dangaya ;

Brahim Moussa Mahamat ;

Nagletho Goublong Roi Ezechiel .



Poste de vice-président

Abdeldjalil Bachar Bong ;

Zaroua Oumar Aboubakar ;

Moustapha Younous ;

Maimouna Moumine.



Secrétariat général

Djeramadji Roland ;

Darnon Viviane ;

Siddick Sougui Lony ;

Youssouf Wede Allabahani ;

Moussa Mahamat Mahadi.



Secrétariat général adjoint

Tourmadji Alladoumadji ;

Mbairamadji Nehemie.



Secrétariat à la bonne gouvernance, de la promotion de la paix et citoyenneté

Youssouf Touka Tolly ;

Mahamat Hisseine Guilme.



Secrétariat chargé de l'éducation-formation-emploi

Adam Mbodou Abakar :

Ali Allatchi Djirey.



Secrétariat aux relations avec les associations et organisations des jeunes

Elhadji Abakar Malloum ;

Guedallah Hisseine Kalami ;

Zeny Abakar Hemchi.



Secrétariat chargé des relations extérieures

Hamid Youssouf Souleymane ;

Moudeina Voussou.



Secrétariat chargé de la culture, de la jeunesse et des sports

Khamis Freedom ;

Ousman Ibrahim Kassim ;

Abdallah Mahamat Saleh ;

Baradine Moktar ;

Ahmat Tahir Ahmat ;

Amine Senoussi Hassan ;

Issakha Khattir Hassap.



Secrétariat chargé des affaires sociales et de la promotion du genre

Mingar Deneodjimbaye Emilie ;

Al-Khadar Zenab Abdel-Rahim.



Secrétariat à l'information, communication et aux TIC

Asdjim Belndoum ;

Salzabo Dimougna.



Secrétariat chargé de l'environnement et du développement

Abya Bounou Kanto ;

Abdel-Aziz Albachar Abbas ;

Djimrambaye Amour Djekila ;

Kodang Dama ;

Ali Saleh Sougui.



Secrétariat chargé des études et programmes

Adamou Youssouf



Trésorerie générale

Ali Mahamat Moumine ;

Adam Timan Formalick ;

Noel Damna ;

Adam Ahmat Doungous ;

Hassan Bakhit Djamous.



Trésorerie générale adjointe

Kamissa Dongue Al-Bongo.