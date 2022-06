Tchad : la loi créant le parc de Zah-Soo remise au gouverneur du Mayo Kebbi Ouest

Une mission du ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, conduite par la directrice générale adjointe du développement durable, Mme Djerang Soglar, avec une équipe de l'ONG Noé, dirigé par le directeur pays Édouard Boulanoudji, a présenté officiellement remis la loi 003 portant création du Parc National de Zah-Soo (PNZS), dans la Réserve de Faune Binder-Léré, au gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Zilhoubé Pafalet Pataïdang.



La cérémonie s'est déroulée ce jeudi 16 juin 2022 au gouvernorat. D'une superficie de 81 500 hectares, le Parc National de Zah-Soo (PNZS) est créé par la Loi 003 /PCT/2022 dont le Conseil National de Transition (CNT) a délibéré et adopté, en sa séance du 28 février 2022. Le président du Conseil Militaire de Transition, Mahamat Idriss Deby Itno a signé cette loi le 15 mars dernier.



Ce parc est né dans la réserve de faune de Binder-Léré, dans la province du Mayo Kebbi Ouest. Le Parc National de Zah-Soo (PNZS), dont la loi portant sa création est remise au gouverneur du Mayo Kebbi Ouest Zilhoubé Pafalet Pataïdang, est à cheval sur les cantons Binder, Lagon, Léré et Gouin. Ces localités sont situées respectivement dans les départements de Mayo Binder, de El-Ouaya, de Lac-Léré et de Mayo Dallah, dans la province du Mayo Kebbi Ouest. Selon les membres de la mission qui a mis la loi à la disposition du gouverneur, cette aire protégée est destinée à propager, protéger et conserver les espèces animales et végétales sauvages.



Elle constitue un espace aménagé pour l'habitat de la faune et de la flore sauvage. Le Parc National de Zah-Soo vise à protéger les sites, les paysages ou les formations géologiques d'une valeur scientifique ou esthétique particulière, dans l'intérêt et l'éducation du public.



Dans ce parc, sont prohibés dans sa limite, y compris les lits des rivières et l'emprise des routes et pistes formant les limites, le pâturage, le défrichement, la chasse, l'exploitation agricole, forestière ou minière, la pêche, la cueillette, le dépôt des déchets, les activités polluantes, les deux incontrôlés et, en général, tout ce qui est incompatible avec la conservation et la protection du milieu considéré.



Dans l'article 6, il est dit dans cette loi, qu’en dehors des interdictions spécifiées qui ont une portée générale et qui sont applicables à tous, la population riveraine continuera à exercer à l'intérieur du Parc, les droits d'usage concernant uniquement la pratique du rite traditionnel dans les chutes Gauthiot.