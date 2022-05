Tchad : la loi réhabilitant les sous-préfectures est adoptée

Lors du 1er Forum national inclusif, les participants avaient décidé de la suppression des sous-préfectures. Après évaluation des recommandations au 2ème Forum, les forces vives de la nation ont décidé de la réhabilitation des sous-préfectures.



La loi a pour but de réhabiliter les sous-préfectures et réaménager certaines unités administratives afin de faciliter la gestion administrative et surtout permettre au gouvernement de résoudre un certain nombre de problèmes liés au découpage administratif, explique le secrétariat général du gouvernement.



La loi portant modification de l'ordonnance n° 017 du 7 juin 2019, déterminant les principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire de la République du Tchad a également été adoptée.