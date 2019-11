Tchad : la loi sur la réglementation de substituts du lait maternel adoptée

Les députés ont adopté vendredi la loi relative à la réglementation de la commercialisation de la distribution et de l'utilisation de substituts du lait maternel et des aliments de compléments pour les nourrissons et jeunes enfants de 6 à 36 mois au Tchad.



La loi est subdivisée en 11 chapitres, 2 sections et 60 articles. La séance de plénière a été dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi.



Le texte a été voté à 148 voix pour, 0 contre et 8 abstentions.



Le but de cette loi est de contribuer à assurer une alimentation adéquate et sans dangers aux nourrissons et aux jeunes enfants. Le texte met l'accent sur le contrôle de la commercialisation et de la distribution des produits de substituts du lait maternel et encourage l'allaitement au sein.