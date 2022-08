Tchad : la lutte contre les violences basées sur le genre au centre d'un projet dans la Nya

La présidente de la plateforme des femmes de la Nya, Madame Rokoule Nekian Brigitte, a précisé que le lancement marque une avancée significative. Pour elle, protéger une femme ou une fille est une question de justice et d'équité.



Le chef d'antenne ACRA de Doba, par ailleurs délégué aux droits de l'Homme de la province du Logone Oriental, Masrangue Djoitamia, a donné des orientations sur l'objectif de la subvention avant de rappeler aux bénéficiaires que le suivi et évaluation seront réguliers.



Dans son discours de lancement, le préfet du département de la Nya, Youssouf Oumar Barh, a relevé que selon une étude nationale conduite par le gouvernement, des facteurs notoires influencent négativement le devenir des femmes.



Le préfet a prodigué de sages et utiles conseils pour la bonne marche de la plateforme en vue de la réduction et de l'éradication des violences basées sur le genre.